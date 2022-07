Man aangehouden voor brandstichting A28

Een 29-jarige man uit Zwolle is vrijdag 29 juli rond 18.16 uur buiten heterdaad aangehouden op de Reysigerweg in Zwolle. De man werd gezocht omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de brandstichtingen op woensdag 27 juli op de A28 ter hoogte van Rogat. De man wordt onder andere verdacht van opruiing en brandstichting.

De afgelopen dagen zijn ernstige strafbare feiten gepleegd, die tot gevaarlijke situaties hebben geleid. Hieronder valt ook deze brandstichting. Het rechercheteam dat onderzoek hiernaar doet sluit niet uit dat de komende tijd meerdere aanhoudingen zullen plaatsvinden. Samen met het Openbaar Ministerie zetten we ons maximaal in om de daders van strafbare feiten op te sporen en te vervolgen.

We roepen hierbij burgers die tips of beeldmateriaal hebben op om dit te delen met de politie.

Dat kan door te bellen met 0900 8844, het digitaal tipformulier op politie.nl of anoniem door te bellen met Misdaad Anoniem 0800 7000.

2022344014