Zwaargewonde bij steekincident Stadhouderslaan

Foto: stockfoto politie



De aanleiding van het steekincident, wat rond 04.30 uur vannacht gebeurde, ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De vrouw die ook aanwezig was in de woning, is bedreigd met een mes. De politie is een onderzoek gestart en heeft sporen veilig gesteld. Tot nu toe zijn er nog geen aanhoudingen verricht.



Heeft u informatie over het incident? Neem dan contact op via één van de onderstaande mogelijkheden.