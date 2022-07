Man gewond na steekincident Hofdijk in Rotterdam; politie zoekt dader(s) en getuigen

Agenten troffen het slachtoffer aan. Hij was aanspreekbaar toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. De recherche is op zoek naar de dader(s), stelt sporen veilig op en rondom de plaats delict, bekijkt camerabeelden en komt graag in contact met getuigen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Was u getuige en heeft u iets gezien of gehoord, of weet u meer over de toedracht? Bent u in het bezit van camerabeelden? Laat het ons weten via onderstaande contactmogelijkheden. Informatie met ons delen, kan ook volledig anoniem, bijvoorbeeld via Meld Misdaad Anoniem.