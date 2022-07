Man gaat er na aanrijding vandoor

De politie kreeg zaterdag 30 juli 2022 omstreeks 21.30 uur een melding van een aanrijding op de kruising van de Midgraaf en van Duijlweg. Een 32-jarige automobilist uit Babyloniënbroek reed over de Midgraaf in de richting van Veen. Hij kreeg op de kruising met de van Duijlweg geen voorrang van een 28-jarige automobilist uit Wijk en Aalburg waarna een aanrijding ontstond.

Sloot

De 28-jarige bestuurder belandde met zijn auto in de sloot. Hij klom uit zijn auto en ging in gesprek met de tegenpartij, die de hulpdiensten al had gebeld, om het samen op te lossen. Hij wachtte vervolgens de komst van politie en ambulance ondanks een hoofdwond niet af, zette het op een lopen en verdween in de bosschages.

Zoekactie

Agenten hebben vervolgens met een hond en met hulp van de heli nog langdurig naar hem gezocht maar niet aangetroffen. Omstreeks 23.20 uur kreeg de politie een melding dat een man met een hoofdwond op de Korn in Dussen liep. Hier is hij vervolgens aangehouden. tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt voor het verlaten van een plaats ongeval en het rijden onder invloed.