Explosie woning aan Stapelen in ’s-Hertogenbosch - getuigen gezocht

De explosie volgt op een explosie eerder deze week in de wijk Maaspoort. In ons scenario van die explosie hielden we er al rekening mee dat het toen om een vergissing ging, waarbij de verkeerde woning werd getroffen. Mogelijk is de woning die nu door de explosie werd getroffen het eerder beoogde doelwit, maar dat wordt op dit moment verder onderzocht. Het is echter nog te vroeg om deze conclusie definitief te trekken, dus ook andere scenario’s staan nog open.

Onderzoek

Door de collega’s werd vannacht direct een onderzoek opgestart. Daarbij spreken we met getuigen, doen we buurtonderzoek, bekijken we beschikbare camerabeelden en er wordt technisch onderzoek verricht in en om de woning. We zullen vandaag zeker nog een groot deel van de dag bij de woning aanwezig zijn voor onderzoek.

Getuigen

Wij zijn op zoek naar mensen die mogelijk iets van deze explosie weten of iets weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Heeft u rond het tijdstip van de explosie iets verdachts gezien bij of in de omgeving van de woning? Wellicht is u in de dagen voorafgaand ook al iets bijzonders opgevallen? Deel dat dan met ons. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.