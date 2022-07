Aanhouding na overval op supermarkt in Loppersum

De politie kreeg maandag rond 11:45 uur een melding van een gewapende overval op de supermarkt in Loppersum. Daarbij zou er ook sprake zijn geweest van bedreiging van het personeel van de supermarkt met een wapen of een voorwerp dat daar op lijkt. De politie is meteen met meerdere eenheden uitgerukt voor een zoekactie naar de verdachte.

Aanhouding

Al snel werd duidelijk dat de verdachte na de overval op zijn fiets was weggevlucht in de richting van Zeerijp en Eenum. Mede dankzij een oplettende burger kon de verdachte uiteindelijk een half uur na de overval worden aangehouden aan de Kwekersweg in Zeerijp. De verdachte zou bij de overval geen buit hebben gemaakt.

Verklaringen

De politie doet onderzoek naar de overval. Zo wordt gesproken met getuigen van de overval. Van zowel het personeel als aanwezige klanten zijn verklaringen opgenomen. Van de overval in de supermarkt zijn camerabeelden, die door de politie zijn veiliggesteld.

Slachtofferhulp

Een overval kan een grote impact hebben op getuigen. De politie neemt de zaak daarom hoog op. Tijdens de overval waren er meerdere klanten en personeelsleden aanwezig in de winkel. Er is Slachtofferhulp beschikbaar voor iedereen die getuige is geweest van de overval. Deze hulp is altijd gratis en bij u in de buurt. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken via telefoon, chat, e-mail of social media.

Tips?

Mocht u meer informatie of tips hebben over deze overval en u heeft deze informatie nog niet gedeeld met de politie? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 0900-8844. Dat mag ook anoniem naar 0800-7000.