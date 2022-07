Drie inbrekers aangehouden

Rond 04:20 uur kreeg de politie een melding van een oplettend buurtbewoner van een verdachte situatie. Er zou mogelijk worden ingebroken bij een woning. De politie ging direct naar de locatie en trof de drie verdachten in een auto aan de Rekerkooglaan. In het voertuig werden verschillende goederen gevonden, waaronder gereedschap die gebruikt kan worden voor inbraak. Ook bleek een woning aan de Baarsdorpermeer braakschade te hebben. De drie mannen werden daarop aangehouden. Zij zitten nog vast voor onderzoek.



Melden verdachte situatie

Dankzij een oplettende getuige hield de politie de verdachten van deze (poging) inbraak snel aan. Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld een verdachte situatie altijd direct bij de politie via 1-1-2. Onthoud locatie, signalementen en bijzondere kenmerken van personen of kentekens van verdachte auto’s en geef die door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via 0900-8844.



2022133615