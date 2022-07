Man overleden bij ernstig verkeersongeval

Rond 07:10 uur ontstond een frontale aanrijding op de Provincialeweg bij Alkmaar. Een personenauto met de 27-jarige bestuurder reed in de richting van Heerhugowaard, toen deze door nog onbekende reden door de middenberm schoot en op de tegengestelde rijbaan terechtkwam. Daar kwam de auto in botsing met een tegenligger. De bestuurders van de twee auto’s raakten beiden bekneld in hun voertuig. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en twee lifeliners werden opgeroepen. De slachtoffers werden uit hun auto bevrijd en eerste hulp werd geboden. Eén van hen werd gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het 27-jarige slachtoffer werd ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een derde voertuig raakte tijdens de aanrijding ook betrokken bij het ongeval, de 53-jarige bestuurder van deze auto raakte lichtgewond. Voor de hulpverlening en het technische onderzoek is de N242 tijdelijk afgesloten geweest.



Getuigenoproep

De afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie is een onderzoek gestart naar het ongeval. Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u rond 07:10 uur op de N242 gereden en het ongeval zien gebeuren? Heeft u vóór het ongeval de betrokkenen zien rijden? Heeft u een camera in uw auto en mogelijk beelden van de personenauto’s voorafgaand aan het incident? Of heeft u andere informatie over het ongeval? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of stuur uw tips / beelden direct via het tipformulier.



Geef de hulpverlening de ruimte!

De hulpverlening ondervond tijdens het werk meermaals hinder van omstanders die probeerden foto’s of video’s te maken. Een aantal personen moest worden weggestuurd door de politie om alle hulpverleners de tijd en ruimte te geven om hun noodzakelijke werk te kunnen doen.



2022133708