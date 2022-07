Waterscooter in beslag genomen na gevaarlijk vaargedrag

De politie voerde zaterdag tussen 14:00 en 22:00 uur controles uit op het water van het Alkmaardermeer. Tijdens de controle werd een waterscooter gezien die met hoge snelheid, zo’n 65 kilometer per uur, over het meer voer. Het vaargedrag van schipper was ook een gevaar voor het overige vaarverkeer. Het vaartuig werd gestopt en gecontroleerd. De 34-jarige man uit Alkmaar bleek niet in bezit van een vaarbewijs. Hierop werd de waterscooter in beslag genomen.



Verder werden meerdere schippers aangesproken op hun vaargedrag en snelheid op het water. Hierbij werden 10 bekeuringen uitgedeeld voor snelheid. Er werd door middel van blaastesten ook gecontroleerd op alcoholgebruik. Eén schipper bleek teveel te hebben gedronken en blies 560 ug/l. De 22-jarige vrouw uit Heerhugowaard werd aangehouden voor varen onder invloed.



2022132647 / 2022132543