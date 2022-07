Getuigen gezocht steekincident

Rond 21:00 uur kreeg de politie een melding van een steekincident. Toen agenten ter plaatse kwamen troffen zij het slachtoffer gewond aan en zagen dat hij was neergestoken. Het slachtoffer werd vervoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar mensen die meer weten van dit steekincident. Heeft u het steekincident zien gebeuren op 3 juli, of heeft u beelden van de omgeving van de Klopsteen of andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Geef dit dan alstublieft door via het nummer 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via het nummer 0800-7000.