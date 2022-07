Veel korte acties op protestdag tegen stikstofbeleid

Er waren langzaamaanacties op snelwegen, waarbij ook truckers aansloten. Zo werden de op- en afritten op de A1, A37 en A28 enige tijd geblokkeerd. Daarnaast waren er prikacties, al dan niet met blokkades, bij het Mediapark in Hilversum, het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem en afvalverwerkingsbedrijven in Hengelo. Willem: ‘Daar is door ons op gereageerd. Op enkele plekken na was er redelijke communicatie mogelijk met actievoerende boeren en vissers. Daar is gekeken hoe dingen begrensd konden worden. Na overleg met de burgemeesters hebben we op sommige plaatsen ingegrepen door te verbaliseren of de actie daadwerkelijk te beëindigen.’