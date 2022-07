Gestolen AirPods leiden naar verdachte

Bij haar aangifte vertelde het slachtoffer dat zij de locatie van de AirPods via de functie ‘Zoek mijn’ in beeld kon brengen. Agenten keken op die locatie uit naar de verdachte en troffen op de Hooigracht een 20-jarige man aan met de gestolen AirPods. Ze hielden hem direct aan voor heling. In zijn broeksband troffen ze een doorgeladen vuurwapen aan. Hij is maandag voorgeleid voor een rechter-commissaris en zit nog vast.

Doe altijd aangifte

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Doe dan altijd aangifte. Hierdoor weet de politie waar en wanneer bepaalde misdrijven in uw buurt voorkomen. Ook kan de politie met uw aangifte een onderzoek instellen. Maak telefonisch via 0900-8844 een afspraak voor het doen van aangifte. Voor een aantal delicten kunt u ook online aangifte doen, zoals internetoplichting of inbraak uit uw auto. Voor meer informatie kijk op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen