Jongen kort na overvalpoging Rotterdam aangehouden

Even na 9 uur kwam de dader de winkel binnen, haalde een mes tevoorschijn en eiste geld van de caissière. Dat kreeg hij niet, waarop de jongen wegrende. De politie was er snel bij, maar de vogel was toen al gevlogen. Niet voor lang, want de verdachte kwam al snel in beeld en zijn aanhouding was een kwestie van tijd. Hij werd in de buurt aangetroffen en ingerekend. De jongen zit vast en wordt verhoord.