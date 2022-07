Politie zoekt getuigen van overval Trekpleister Dordrecht

De dader kwam rond 14.35 uur de drogisterij aan de Cornelis de Witstraat binnen en bedreigde twee kassamedewerkers met een mes. De kassa werd geopend en de man graaide zijn buit bij elkaar, waarna hij rustig de winkel verliet.



Signalement

De man was ± 25 jaar, was 1.70m lang en had een licht getinte huidskleur. Hij droeg een grijs jasje, had een capuchon op en droeg en zwarte korte broek. Hij had wit met zwarte schoenen met een rode streep aan de zijkant aan.



Bel de politie

Wie de overval heeft zien gebeuren of de man ervoor of erna heeft gezien, wordt gevraagd met de politie te bellen. Bel dan naar 0900-8844 en vraag naar het Regionale Overvallen Team. Daar kunt u ook terecht als u beelden van de overval(ler) heeft. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.