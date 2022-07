Handhaver in burger mishandelt in Weizigtpark

Handhavers van de gemeente hielden een actie in het park na verschillende meldingen van overlast van alcohol- en drugsgebruik, wildplassen en geluidsoverlast. Handhavers waren in uniform en niet herkenbaar aan het werk. Rond 20.15 uur werd bij een controle duidelijk dat een man een wijkverbod had waarop hij werd aangehouden. Op dat moment kwam er een andere man af op een handhaver die in burgerkleding aan het werk was. Hij vroeg in het Engels aan de handhaver om een sigaret. Iets wat de handhaver hem niet gaf.



Uit het niets kwam de man in volle vaart en met zijn armen "molenwiekend" op de handhaver afgelopen. Direct kreeg hij meerdere klappen op zijn kaak en hoofd. De handhaver probeerde de man van zich af te weren en viel met zijn fiets op de grond. De man kwam boven hem staan en gaf de handhaver weer een aantal klappen. Gelukkig wist hij op te staan en kon hij de noodknop indrukken en zijn locatie doorgeven waar hij op dat moment was waarop al snel agenten ter plaatse konden komen.



De handhaver raakte licht gewond. De 38-jarige man is aangehouden en overgebracht naar bureau.