Explosie Vespuccistraat: politie zoekt getuigen

Het explosief gaat rond 23.15 uur met een harde knal af. Meerdere buurtbewoners komen naar buiten om te zien wat er aan de hand is en zien dat door de explosie een voordeur van een woning in brand staat. Deze wordt door een omstander geblust. De politie zet de omgeving af voor het doen van sporenonderzoek. Gelukkig vallen er geen gewonden.

Getuigenoproep

De recherche onderzoekt de explosie en komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Is u iets opgevallen rond 23.15 uur aan de Vespuccistraat? Of heeft u beelden die ons helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden.