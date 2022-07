Verdachte gezocht van overval

Zaterdag rond 01:45 uur kwam een een onbekende man in donkere kleding de horecagelegenheid binnen en eiste geld van de medewerker achter de balie. Omdat de medewerker hier niet direct gehoor aan gaf, ging de overvaller naar de kassa en pakte een geldbedrag uit de lade. Daarna liep hij snel de zaak weer uit en sloeg linksaf in de richting van de Kloosterstraat. De politie werd gebeld en kwam direct naar de locatie. Er werd een zoekactie naar de verdachte gestart, maar deze werd niet meer in de omgeving aangetroffen.



De verdachte was ongeveer 1,75 – 1,80 m. lang en werd geschat rond de 25 - 30 jaar oud. Hij had een lichtgetinte huidskleur en een ingevallen gezicht. Verder droeg hij donkere kleding en een opvallende rood/zwarte bandana.



Voor het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u de overval aan de Generaal Cronjéstraat gezien? Heeft u de verdachte vóór of na het incident rond 01:45 uur zien lopen in de buurt? Heeft u een camera in omgeving bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijke beelden van de overvaller? Of heeft u andere informatie over de overval? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en camerabeelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022137545