Getuigen gezocht na noodlottig ongeval

Direct na het ongeval deed Opsporing Team Verkeer uitgebreid onderzoek op het kruispunt. Verder spraken agenten daar met een aantal getuigen. De bestuurder van de personenauto zit nog vast aan het politiebureau en wordt gehoord. Er is een bloedonderzoek bij hem afgenomen.

Een zwarte auto met opvallend rijgedrag gezien?

De betrokken auto – een zwarte Peogeot 308 – reed op de Oranje Nassausingel, komende uit de richting van De Bijlen en gaande in de richting van de Edelsteensingel. De politie zoekt getuigen die in de omgeving eerder een dergelijke auto zagen rijden. Mogelijk viel u toen iets op? Graag komen wij nog met deze getuigen in contact via 0900-8844.