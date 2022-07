Aanhouding na schietincident Breda

De politie ontving vannacht rond 02:00 uur een melding dat er zou zijn geschoten op de Bavelseparklaan in Breda. Politiemensen stelden direct een onderzoek in. Daaruit bleek dat er voorafgaand aan het schietincident een conflict had plaatsgevonden tussen bezoekers van een festival dat enkele minuten eerder was afgelopen op het Breeparkterrein. Tijdens het conflict trok iemand een wapen en schoot meerdere keren. Twee personen raakten gewond. Een van hen was daadwerkelijk beschoten en de ander, een omstander, liep een verwonding op. Beide personen zijn door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht.

Aanhouding

In de omving zochten politiemensen naar de schutter, die na het schietincident vluchtte in een auto. Het voertuig kreeg rond 02:30 uur op het Breekparkterrein een stopteken. De bestuurder, een 21-jarige man uit Krimpen aan den IJssel, werd middels Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) aangehouden. De rol van de verdachte bij dit incident is in onderzoek. Bij het conflict voorafgaand aan het schietincident waren meerdere personen betrokken. De politie zoekt deze personen en sluit daarom meerdere aanhoudingen niet uit.

Onderzoek

Het onderzoek naar het schietincident is nog gaande. Vannacht zijn direct diverse getuigen gehoord, zocht de Forensische Opsporing naar sporen en werden er onder andere camerabeelden bekeken. Vandaag vindt er buurtonderzoek plaats, horen politiemensen de verdachte en wordt de auto waarin hij reed onderzocht. Was u getuige of heeft u informatie die het onderzoekteams kan helpen? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.