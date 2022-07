Handgranaat aangetroffen op winkelpand

In de ochtend kreeg de politie een melding dat er schade was aan het winkelpand aan de Hildebrandstraat. Daarop gingen collega’s ter plaatse en ontdekten een mogelijk explosief dat aan de dicht getimmerde voordeur van het pand bevestigd was. Daarop werd besloten de omgeving direct veilig te stellen en de omgeving in een straal van vijftig meter af te zetten. Daarbij werden acht panden ontruimd.

Na een eerste inspectie door een specialist van de politie werd de EOD ingeschakeld. Deze wisten het explosief van de voordeur te verwijderen en veilig te stellen. Inmiddels staat vast dat het om een handgranaat gaat. Deze is door de EOD afgevoerd. Rond 13.00 uur werd de Hildebrandstraat weer volledig vrij gegeven.

Onderzoek

Uiteraard doen wij verder onderzoek naar dit incident. We kijken of er camerabeelden beschikbaar zijn, doen technisch onderzoek in en om het winkelpand en spreken met getuigen. Diverse getuigen spreken tegen de politie van een knal die eerder inde nacht al te horen was. Ook dat nemen wij mee in ons onderzoek.

Getuigen

Ook doen we een oproep aan mogelijke getuigen. Heb je (in de omgeving van) de Hildebrandstraat iets verdachts gezien? Weet je mogelijk iets meer van dit incident? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.

Beelden vluchtende persoon

Uit bestudering van de eerste beelden is gebleken dat in de nachtelijke uren een persoon weg rent van het pand. Deze persoon is weggerend vanuit de Hildebrandstraat richting de Potgieterhof en zo doorgestoken richting de Bilderdijkstraat. Uiteraard zijn we zeer geïnteresseerd in mogelijke camerabeelden die beschikbaar zijn van deze route en de omgeving daarvan. Delen van die beelden kan via onderstaand tipformulier.