Indringer bij woning; getuigen gezocht

Aan het begin van de avond, ergens tussen 17:00 en 20:00 uur, werd bij de woning aangebeld. Toen de bewoonster de deur opendeed werd zij door een onbekende man gegrepen en omver geduwd. Daarna ging de man in de woning op zoek naar waardevolle spullen. Na een tijdje vertrok de man met een onbekende buit. De volgende dag werd het slachtoffer rond half 6 in de avond gevonden door een familielid.



De dader zou een man zijn van zo’n 1,75 m lang met donkere én grijze haren. Hij had een donkergetinte huidskleur en droeg waarschijnlijk een bruine jas.



De politie is een onderzoek gestart en heeft onder andere een buurtonderzoek uitgevoerd en forensisch onderzoek gedaan in de woning. Voor het onderzoek is de recherche ook nog op zoek naar mogelijke getuigen.



Iets gezien of camerabeelden?

- Heeft u woensdagavond de mogelijke verdachte in de omgeving van de Delftlaan gezien?

- Heeft u aan het einde van de middag of gedurende de avond iets anders verdachts gezien in de buurt dat hiermee te maken kan hebben?

- Heeft u een camera in de omgeving bij uw woning/ bedrijf of auto en camerabeelden van eventuele betrokkenen?

- Of heeft u andere informatie over dit voorval?

Neem dan contact op met de recherche via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook uw tips en camerabeelden direct toesturen via het tipformulier.



2022136447