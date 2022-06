Slapende vrouw betast in trein, politie zoekt getuigen

Almere - Een 19-jarige vrouw is gisteravond om 23.15 uur in de trein op het traject Lelystad – Almere door een man betast terwijl ze sliep. Dit werd gezien door een andere reiziger die ingreep. Op zijn aanwijzing kon korte tijd later bij station Almere de man en twee andere mannen - die in zijn gezelschap waren - worden aangehouden.