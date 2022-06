Aanhouding verdachte van aanranding in trein

Op 23 mei werd gemeld dat een vrouw door een onbekende man was aangerand. Hierop is door de zedenpolitie een onderzoek gestart, dat heeft geleid tot de aanhouding van een 40-jarige man. Onder andere op basis van camerabeelden, en in samenwerking met de NS, is de man opgespoord.



Na verhoor is de verdachte heengezonden. Hij blijft wel verdachte en het onderzoek wordt voortgezet. Het slachtoffer is op de hoogte gesteld van de aanhouding en het verloop van het onderzoek.

2022101435