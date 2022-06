Gewonde vrouw aangetroffen op straat; getuigen gezocht

Het slachtoffer werd gevonden nadat er een melding binnenkwam. Zij was slecht aanspreekbaar en is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen. De 20- jarige vrouw droeg een zwarte trainingsbroek, zwarte laarsjes tot boven haar enkels en een grijs vest. De vrouw had haar tot over haar schouders. Heeft u de vrouw eerder gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Omwonenden met camerabeelden kunnen zich natuurlijk ook melden bij de politie.

2022107698