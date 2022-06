Politie vraagt om beelden ongeregeldheden ADO

In aanloop naar en tijdens de promotiewedstrijd was de sfeer goed. En na het teleurstellende verlies gingen meeste fans direct naar huis. Maar een deel van de ADO-aanhang bestormde het veld. De mobiele eenheid moest al op de grasmat optreden.



Ook buiten het stadion ontstonden op verschillende locaties opstootjes en werden vernielingen aangericht. De relschoppers waren daarbij erg agressief en gebruikten grof geweld. Zij gooiden met vuurwerk, stenen en straatmeubilair. Korte charges van de Mobiele Eenheid, waarbij ook de politiehonden zijn ingezet, waren nodig om de rust te herstellen. De veroorzaakte schade wordt in kaart gebracht.



Tot nu toe acht relschoppers aangehouden

Er werden acht relschoppers aangehouden. De verdachten zijn afkomstig uit Den Haag (5), Leidschendam (1), Voorburg (1) en Rijswijk (1). En zij zijn tussen de 19 jaar en 57 jaar oud. Eén van hen werd zondag al omwille van opgelopen verwondingen heengezonden, hij is nog wel verdachte.



Van de overgebleven zeven worden er donderdag vier voorgeleid: twee Hagenaars, een man uit Rijswijk en een man uit Leidschendam. De andere drie worden naar huis gestuurd, over hun zaken zal later worden beslist.

Grootschalig opsporingsonderzoek naar relschoppers

De politie heeft onder leiding van een officier van justitie een grootschalig opsporingsonderzoek (TGO) ingesteld naar andere verdachten die betrokken waren bij de ongeregeldheden, maar die niet meteen konden worden aangehouden. Daarvoor zoeken wij naar foto’s of filmpjes die gemaakt zijn van de ongeregeldheden of de relschoppers.

Uw informatie, camerabeelden of tips helpen

Heeft u tips of informatie of camerabeelden die het onderzoek kan helpen, gebruik dan het onderstaande tipformulier of de opsporingstiplijn. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem.