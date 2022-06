Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval

De verkeerspecialisten van de politie zijn volop bezig met het onderzoek van dit ernstige verkeersongeval. Hierbij is het van belang dat alle informatie die beschikbaar is, ook bekend is bij de agenten. Het blijkt dat de politie niet iedereen heeft gesproken die op het moment van de aanrijding in die omgeving was. Met enkele getuigen heeft de politie al gesproken, maar graag spreekt zij met iedereen die informatie heeft. Weet u meer of heeft u wellicht iets gezien en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800–7000). U kunt ook een tipformulier invullen.

Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2022139658.