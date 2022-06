Twee drugsdealers aangehouden in Valkenswaard

Valkenswaard - Wij hebben twee 21-jarige inwoners van Valkenswaard aangehouden voor het bezit en de handel in verdovende middelen. We verdenken hen daarvan dat zij jarenlang in Valkenswaard en omgeving diverse soorten drugs aan de man hebben gebracht en daarmee verantwoordelijk zijn voor de nodige drugsoverlast in Valkenswaard.