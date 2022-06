Twee aanhoudingen voor inbraken in vakantiehuisjes

De twee mannen worden verdacht van diverse inbraken en/of betrokkenheid bij inbraken in vakantiehuisjes in Valkenburg. Bij een inbraak in een van de vakantiehuisjes is op 16 april een Audi gestolen die met schade is teruggevonden onder aan de Rasberg in Maastricht. Via navigatie in de auto kwam de politie bij het vakantiepark in Valkenburg terecht. Daar troffen de agenten de gedupeerde eigenaar van de auto. Het opgestarte onderzoek leidde de politie naar de 48-jarige man uit Nuenen en de 30-jarige man uit Mierlo. Bij een doorzoeking in de woning van een van de verdachten zijn diverse gestolen goederen aangetroffen en in beslag genomen.