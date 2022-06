Automobiliste overleden na aanrijding

Op 8 juni rond 12.30 uur ontstond de aanrijding op de Rijksweg in Berg en Terblijt. De vrouw reed vanuit een parkeerstrook de weg op en kwam op dat moment in aanrijding met een passerende tractor. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagavond is de bestuurster in het ziekenhuis in Maastricht overleden.