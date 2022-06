Politie zoekt getuigen in onderzoek schietincident

Eerste onderzoek wijst uit dat de man door vuurwapengeweld om het leven is gebracht. Op dit moment is het meest waarschijnlijke scenario dat de man slachtoffer is van een misdrijf. Aanvullend onderzoek moet nog definitief uitsluitsel over dit scenario geven.

Buurtonderzoek

Donderdagavond is er onderzoek gedaan op de locatie waar de man gevonden is, als ook in zijn woning. Vandaag wordt dat onderzoek verder voortgezet. Daarnaast is er buurtonderzoek opgestart en wordt er gesproken met omwonenden. Ook worden eventuele camerabeelden veiliggesteld.

Alle informatie is van belang

Heeft u iets gezien of gehoord die donderdagmiddag op of rondom Sint Catharinahof in Buchten tussen 12:00 en 18:00 uur? Of heeft u meer informatie over wat er zich hier mogelijk heeft afgespeeld? Elke informatie, hoe klein ook, kan van doorslaggevend belang zijn voor het onderzoek. Neem contact op via 0800-6070, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).