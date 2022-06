Man gewond bij steekincident Winschoten

Omstreeks 3:30 uur kreeg de politie de melding van een steekincident. De ambulance en het MMT werden opgeroepen voor medische hulpverlening. Toen de agenten op het Marktplein aankwamen troffen zij daar het gewonde slachtoffer aan bij een horecapand. Het gaat om een 61-jarige man uit Groningen. Bij de ingang van een horecaonderneming ontstond vermoedelijk een conflict. Verdachten en slachtoffer liepen hierna achter elkaar aan en even verderop is het slachtoffer meerdere keren gestoken. Hij is direct overgebracht naar het ziekenhuis om daar aan zijn verwondingen te worden behandeld.

Verdachte aangehouden, politie zoekt tweede verdachte

De politie startte direct een onderzoek en er is met meerdere getuigen gesproken. De politie heeft vannacht in Hoogezand een 18-jarige man uit Sappemeer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij dit steekincident. Van een tweede verdachte is de identiteit bekend en de politie is naar hem op zoek. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er zich precies aan het Marktplein heeft afgespeeld en wat de aanleiding is geweest voor dit steekincident.

Getuigen gezocht

Hebt u meer informatie over dit incident of over wat er zich daarvoor heeft afgespeeld? Deel dit met de politie. Ook eventuele camerabeelden waar dit incident op is te zien ontvangen we graag. Dit kunnen camerabeelden zijn van een mobiele telefoon, deurbel of een dashcam. Hebt u meer informatie? Bel dan 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken.