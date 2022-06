Onderzoek naar schieten Da Costastraat Zwijndrecht

Buurtbewoners schrokken van meerdere schoten rond 17.00 uur. De betrokken personen gingen er direct vandoor. De gealarmeerde politie deed uitgebreid onderzoek in de omgeving om verdachten en een eventueel slachtoffer te zoeken. Daarbij werd onder andere de politiehelikopter ingezet.

Op aanwijzing van getuigen werd ook een woning gecontroleerd. Twee in de woning aanwezige mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Zwijndrecht en een 32-jarige man uit Dordrecht. Of zij inderdaad iets met de schietpartij te maken hebben, wordt nog onderzocht.



De politie doet onderzoek en komt hiervoor graag in contact met getuigen en mensen die camerabeelden hebben, bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam. Heeft u beelden of informatie, dan vragen wij u deze te delen via het tipformulier op de website of te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u terecht bij M. via 0800-7000.