Steekpartij Rotterdam, drie gewonden, man aangehouden

Stockfoto politie

Het steekincident vond rond 1.10 uur plaats bij een snackbar aan de op de 1e Middellandstraat. Twee vrienden van 20 en 24 jaar uit Rotterdam werden plots gestoken door een man. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Ook een omstander, een 24-jarige man uit Bleiswijk, werd gestoken. Hij werd ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.



Overmeesterd

De vermoedelijke dader, een 23-jarige Rotterdammer, werd door omstanders overmeesterd en vastgehouden tot de eerste agenten arriveerden. Zij hielden de man binnen een paar minuten aan. Waarom de verdachte de mannen stak is nog in onderzoek. Hij zit vast en wordt verhoord.



Getuigen gezocht

Was u getuige van het steekincident of heeft u er beelden van? De politie komt dan graag met u in contact. Belt u dan met 0900-8844 en vraag naar de recherche van district Rotterdam Stad.