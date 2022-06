Compositietekening van mogelijk belangrijke getuige

Zaterdagmiddag heeft er sectie plaatsgevonden op het lichaam van de 43-jarige man. Dat leverde weer nieuwe inzichten op. Op basis van de sectie kan inmiddels definitief vastgesteld worden dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven gekomen is. Verder is er zaterdag geïnvesteerd op buurtonderzoek en het veilig stellen van camerabeelden in de omgeving van Sint Catharinahof. Daarmee wordt geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de laatste bewegingen van het slachtoffer.

Mogelijk belangrijke getuige

Donderdag in de namiddag zou een man aanwezig zijn geweest op de parkeervakken bij de kruising van Kerkvonderen en Sint Catharinahof. Deze man zou mogelijk een belangrijke getuige kunnen zijn van het schietincident, danwel wat er daaraan vooraf ging. Daarmee zou deze persoon, mogelijk onbewust, een hele belangrijke getuige kunnen zijn. Om de identiteit van deze persoon te achterhalen, is er een compositietekening gemaakt. Deze tekening wordt gedeeld met het publiek.

Signalement

De man lijkt tussen de 50 en 60 jaar oud te zijn. Zou ongeveer 1.80 meter groot zijn en een robuust postuur hebben. Hij had bruine ogen, opvallende wenkbrauwen en zwart haar, een brede neus en veel rimpels. De man droeg een donkere flat cap en een blauwe jeans met zwarte strepen op de voorkant. Daarbij droeg hij een brede zwarte riem en een donker zomerjasje met een opvallende kraag en zwarte schoenen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de man zich zou vervoeren. Bent of kent u de man? Neem dan contact met de politie via 0800-6070 of meld informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

Alle informatie is van belang

Heeft u iets gezien of gehoord die donderdagmiddag op of rondom Sint Catharinahof in Buchten tussen 12:00 en 18:00 uur? Of heeft u meer informatie over wat er zich hier mogelijk heeft afgespeeld? Elke informatie, hoe klein ook, kan van doorslaggevend belang zijn voor het onderzoek. Neem contact op via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).