Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

Rond 23.55 uur fietste het slachtoffer afkomstig uit de gemeente Koggenland op de Berkhouterweg ter hoogte van de voetbalvereniging toen zij werd aangesproken door een onbekende man. De man pakte haar fiets vast waardoor ze gedwongen werd om te stoppen. Vervolgens trok hij hardhandig de fiets uit haar handen en reed snel weg in de richting van het spoor. De vrouw liet hij geschrokken achter.

De politie werd gealarmeerd en startte direct een onderzoek. De man werd na een zoekslag in de omgeving niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. In het bijzonder komt de politie graag in contact met de twee mannen die het slachtoffer ná het incident hebben geholpen. Heeft u zaterdagavond rond 23.55 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van de Berkhouterweg? Weet u wie hierbij betrokken is? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). Of vul onderstaand tipformulier in. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022116032