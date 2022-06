Gewonde bij schietpartij in centrum Tilburg

Om 00.20 uur horen verschillende agenten een luide knal uit de richting van een overvol terras van een horecazaak aan de Heuvelring in Tilburg. Het is de agenten dan al snel duidelijk dat dit geluid van een schot uit een vuurwapen afkomstig is. Ook zien zij twee verdachten wegrennen van de plek waar het schot is gevallen. Deze twee mannen rennen naar een witte auto die op de hoek met de Jan Aarstestraat geparkeerd staat. Meerdere agenten zetten dan de achtervolging in, waarbij het hen lukt om een man die achter het stuur kruipt aan te houden. De tweede verdachte rent echter de Jan Aarstestraat in richting St. Josephstraat. Ondanks dat de politie een waarschuwingsschot lost om de man tot stoppen te dwingen, weet hij te ontkomen. Ondertussen verlenen andere agenten eerste hulp aan het slachtoffer. Dit slachtoffer, een 29 jarige Tilburger, wordt daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het opvolgende onderzoek treffen rechercheurs een vuurwapen aan op de vluchtroute van de tweede verdachte. Dat wordt, net als de auto, op sporen onderzocht. De aangehouden 22-jarige verdachte is ingesloten. De politie is op zoek naar beelden en/of getuigen van wat er zich precies heeft afgespeeld. Personen die informatie denken te hebben kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.