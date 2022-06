Getuigen gezocht na steekincident Overhoeksplein

Rond 0.30 uur krijgt de politie melding van de steekpartij. Ter plaatse treffen agenten een gewonde man aan met meerdere steekwonden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer stond in de rij voor een nachtclub toen hij werd neergestoken. De verdachte is er vandoor gegaan in de richting van de Badhuiskade.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u gezien wat er gebeurde aan het Overhoeksplein? Of heeft u beelden die ons helpen bij het oplossen van deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0900-7000. Getuigen kunnen ook gebruik maken van onderstaand tipformulier en daarop ook beeldmateriaal uploaden.



BVH: 2022 120645