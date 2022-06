31 bekeuringen bij verkeerscontrole

Op de wegen richting het strand wordt regelmatig overlast ervaren van weggebruikers met onveilig weggedrag en motoren die teveel lawaai maken. Zaterdagmiddag werden in het kader daarvan in de omgeving meerdere voertuigen gecontroleerd.



Bij de controle werden twaalf motoren bekeurd omdat zij bij meting met de geluidsmeter de geluidsnormen overschreden. Daarnaast werden er nog negentien boetes uitgedeeld voor verschillende overtredingen, zoals onder andere het overschrijden van de maximumsnelheid, het negeren van een rood verkeerslicht, rijden over een doorgetrokken streep, rechts inhalen en het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden.



2022115733