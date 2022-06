Aanhouding na bedreiging scholen Zwijndrecht en Sliedrecht

Direct startte de politie een onderzoek naar de anonieme beller en al snel kwam een 13-jarige Dordtenaar in beeld. Hij is door de politie als verdachte gehoord en vervolgens heengezonden. Uit niets is gebleken dat de verdachte daadwerkelijk van plan was om de dreigementen uit te voeren. Hij moet zich op een later moment voor de kinderrechter verantwoorden. Omwille van de privacy van de verdachte worden verder geen mededelingen gedaan.



Met deze aanhouding is duidelijk geworden dat er geen dreiging meer is voor de school.



Spannend om te praten

Dit soort dreigementen bij scholen komt vaker voor. Meestal voor de grap. In dat geval kan het lastig zijn om daarover te praten. Maar we kunnen je daarbij helpen. Vind je het nou spannend om met de politie te praten? Dan kun je het misschien wel kwijt bij een leerkracht of een volwassene die je vertrouwt. Je kan ook bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Zij kunnen je dan verder helpen en jouw gegevens blijven ook echt anoniem.