Politie zoekt getuigen van overval op woning

Rond 20.30 uur wordt er bij de woning aangebeld en de 83-jarige bewoonster doet vervolgens de deur open. Voor haar deur staat een onbekende man die haar een aantal vragen stelt. Omdat de dame het niet vertrouwt sluit ze de deur en loopt haar huis weer binnen. Daar treft ze in de keuken dezelfde onbekende man. Deze is vermoedelijk na het sluiten van de deur snel omgelopen en via de achterzijde haar huis binnen gedrongen.

De man pakt het slachtoffer vast en dwingt haar zo door het huis. Daarbij moet ze geld en enkele waardevolle goederen afgeven. Nadat hij zijn buit binnen heeft gaat de dader er snel vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond. Uiteraard is zij wel hevig ontdaan door wat haar is overkomen.

Onderzoek

De politie neemt deze overval hoog op en is uiteraard een uitgebreid onderzoek gestart. Daarbij is onder andere in en om de woning technisch onderzoek gedaan, wordt gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en is een buurtonderzoek uitgevoerd.

Getuigen

Ook hopen we dat er getuigen zijn van dit incident. Mogelijk heeft u ten tijde van de overval of in de periode daarvoor iets verdachts gezien bij de woning of in de omgeving van de Kapteijnlaan? Bijvoorbeeld bij de nabijgelegen korfbalvelden of het voetbalveldje aan de Europalaan? Heeft u mogelijk een dader zien vluchten? Er is een summier signalement van de verdachte: man, gekleed in een zwarte trainingsbroek en een zwart vest met hoodie.

Als u informatie heeft die ons kan helpen, deel die dan via één van onderstaande mogelijkheden.