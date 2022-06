Overvaller bedreigt medewerkster kledingwinkel

Rond 10.45 uur kwam de man de kledingwinkel binnenlopen. Hij bedreigde de aanwezige medewerkster met een steekwapen en eiste geld uit de kassa. Vervolgens vluchtte hij met het geld de winkel uit.

De verdachte is mogelijk de Van Zeggelaan ingelopen en daarna richting de Laakkade. De politie startte direct een buurtonderzoek, maar troffen de verdachte niet meer aan.

Dit is het signalement van de verdachte

Man van tussen de 30 en 40 jaar oud;

Normaal postuur; tussen de 1.75 en 1.80 meter lang;

Droeg een zwarte jas en pet en een Adidas-broek met groene en gele strepen;

Droeg ook een capuchon en wit mondkapje

Uw tips helpen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de overval op maandagochtend 13 juni. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.