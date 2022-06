Is jouw huis ‘inbraakproof’?

In 2021 werden er 23.509 woninginbraken gepleegd, een stuk minder dan in de jaren ervoor. Daarnaast daalt het aantal woninginbraken al tien jaar. Toch zijn maatregelen om je huis ‘inbraakproof’ te maken nog steeds nodig, volgens Sybren Van der Velden Walda, landelijk projectleider woninginbraak. ‘Dat zijn er voor mij nog steeds 23.509 teveel.’’. Verder is er in de zomerperiode en wintermaanden altijd een piek zichtbaar in het aantal inbraken.