Aanhouding in Belgisch onderzoek naar internetoplichting

De aanhouding is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Lokale Politie Oostende, politie-eenheid Noord-Holland, het parket West-Vlaanderen en het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek uit België, heeft de politie in Noord-Holland een 22-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een rol te hebben in de aansturing van een criminele groep die zich bezighoudt met internetoplichting. Deze groep zou tientallen mensen en bedrijven hebben opgelicht voor vele tienduizenden euro’s, onder meer door phishing.

Doorzoekingen

In de woning van de verdachte is voor duizenden euro’s aan contant geld aangetroffen. Dit is samen met vele gegevensdragers en luxeartikelen in beslag genomen. De man zit momenteel vast en de rechtbank zal later beslissen of hij wordt overgeleverd aan België. Ook is een woning in Zandvoort doorzocht, waarbij vele gegevensdragers, een grote hoeveelheid drugs, een vuurwapen en een geldbedrag in beslag zijn genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Geldezels

In hetzelfde onderzoek zijn twee vrouwen en twee mannen uit Heemskerk en Haarlem aangemerkt als verdachten. Zij hebben vermoedelijk gefungeerd als geldezel voor de groep. Via hun bankrekeningen is mogelijk een deel van het buitgemaakte geld weggesluisd. Zij zijn niet aangehouden, maar hun telefoons zijn voor onderzoek in beslag genomen en zij zullen worden verhoord.

‘De bal ging aan het rollen door gepleegde feiten in Oostende in april vorig jaar’, meldt het Openbaar Ministerie van België. ‘We zagen al snel dat er tot over de grenzen sprake was van phishing, in samenwerking met money mules of geldezels. Dankzij een vlotte samenwerking met de politiecollega’s in Nederland, konden we, in samenwerking met de recherchediensten, een stevig dossier opbouwen en overgaan tot deze actie.’

Gevolgen voor geldezels

Tom Verweij, vanuit politie Noord-Holland betrokken bij de samenwerking met de Belgische politie: ‘Geldezels werken mee aan het plegen van strafbare feiten en maken zich schuldig aan witwassen. Wanneer je als geldezel wordt gepakt, is de kans groot dat je een strafblad krijgt, dat je het gestolen geld moet terugbetalen en dat je geen bankrekening meer kunt openen of lening kunt afsluiten. In deze zaak werden de bankrekeningen van de Nederlandse geldezels ook voor oplichtingen in het buitenland gebruikt. Dan loop je het risico dat je op een bepaald moment in het buitenland voor een rechter moet verschijnen.’

‘Jammer genoeg stellen we vast dat veelal jongeren, en vaak ook minderjarigen, zich laten lokken om snel geld te verdienen als geldezel’, voegt het Openbaar Ministerie van België toe. ‘De risico’s zijn daarom niet minder groot. Informeer je dus goed en weet dat als het te mooi klinkt om waar te zijn, dat vaak ook het geval is.’

Wat is een geldezel of money mule?

Bij deze misdadige praktijk storten criminelen frauduleus geld op iemands rekening – de eigenlijke geldezel. Daarna gebruiken de criminelen tegen een royale vergoeding de bankkaart en pincode van de money mule om het gestolen geld bij een automaat af te halen of via casino’s en webshops in roulatie te brengen.