Politie zoekt getuigen na aantreffen overleden vrouw

Woensdagochtend rond 02.30 uur kreeg de politie een melding van een vermissing. Naar aanleiding van de melding werd direct een zoekactie gestart in recreatiegebied Spaarnwoude. Woensdag rond 13.30 uur trof de politie het lichaam aan van de 35-jarige Amsterdamse vrouw langs de Oostbroekerweg ter hoogte van de Valleiweg in Velsen-Zuid. De recherche doet onderzoek naar de doodsoorzaak en gaat op dit moment uit dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf. Het is nog onduidelijk wat precies gebeurd is. De politie doet daar onderzoek naar.

Aanhouding

Een 40-jarige man uit Amsterdam is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hij is ingesloten en wordt vrijdag 17 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doet gezien de status van de verdachte geen verdere mededelingen. Het onderzoek wordt voortgezet.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u tussen dinsdagavond en woensdagochtend:

iets gezien/gehoord aan de Valleiweg of aan de Oostbroekerweg?

in recreatiegebied Spaarnwoude een grijze personenauto zien rijden?

iets opvallends gezien/gehoord in recreatiegebied Spaarnwoude?

Of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Mocht u liever uw tip anoniem willen doorgeven, dan kan dat via 0800-7000.