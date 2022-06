Internationale samenwerkingsactie tegen drugstransporten: ‘Etoile’

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid voerde tijdens de actie controles uit op de hoofdinfrastructuur van Nederland: de snelwegen en het spoor, maar ondersteunde ook agenten in het buitenland. Verschillende agenten uit het buitenland sloten op hun beurt aan bij de Nederlandse controles. De politie nam in Nederland onder andere meerdere kilo’s uiteenlopende soorten soft- en harddrugs, duizenden euro’s in contanten en een spookvoertuig in beslag.

Resultaten

Tijdens de actiedagen troffen medewerkers van de Dienst Infrastructuur diverse soorten drugs aan, waaronder hasj, hennep, cocaïne (onder andere een partij van 5 kilo), amfetamine en paddo’s. Daarnaast zijn er meerdere aanhoudingen verricht, onder andere voor heling van een gestolen Ferrari en poging diefstal door middel van braak. Er zijn ook illegale vreemdelingen aangehouden.

Op het spoor werkte de Dienst Infrastructuur onder andere samen met de Franse douane. Zij controleerden meerdere treinen en personen, waarbij zij zowel soft- als harddrugs aantroffen. Er werden in totaal 28 treinen gecontroleerd, waarbij ook een speurhond (drugs) werd ingezet.

Intelligence

Tijdens de Etoile-actie werd vanuit het Informatieknooppunt Dienst Infrastructuur (IKDI) contact onderhouden met de intelligence collega’s van alle deelnemende landen. Er is doorlopend data uitgewisseld, waarmee een actueel informatiebeeld is opgesteld. Een voorbeeld van de informatie die uitgewisseld wordt, zijn ANPR-lijsten. Deze lijsten worden internationaal gedeeld, zodat de deelnemende landen scherp hebben welke voertuigen interessant zijn.

Het informatiebeeld wordt met de operatie (agenten op straat) gedeeld door middel van een briefing. Daarbij geeft het IKDI aan waar aandachtspunten zitten. Dat zijn bijvoorbeeld postpakketten die in auto’s de grens over gaan, zodat ze vanuit daar per post verstuurd kunnen worden. De data die Nederland met andere landen verzamelt, kan helpen bij het opzetten van nieuwe opsporingsonderzoeken en lopende onderzoeken verrijken. Daarnaast levert de informatie meer inzicht in distributienetwerken en criminele samenwerkingsverbanden.

Hazeldonk samenwerkingsverband

De Etoile-acties komen voort uit het Hazeldonk samenwerkingsverband. In dit verband werken België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland samen in de bestrijding van internationale drugstransporten en de achterliggende distributienetwerken. Dit doen zij door gerichte interventies uit te voeren op het internationale hoofdwegennet en in de internationale treinen.