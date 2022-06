Man aangehouden bij schietincident Assumburgweg

Rond 18.15 uur ontving de meldkamer meerdere meldingen van een schietincident aan de Assumbergweg. Agenten werden ter plekke door twee personen aangesproken die verklaarden door de verdachte te zijn bespoten met een onbekende vloeistof. Verder verklaarde een ven hen dat er een conflict en later een worsteling aan het schietincident vooraf was gegaan. Getuigen verklaarden dat de schutter een woning aan de Rechterstraat was ingevlucht. In de directe omgeving van het schietincident werd onder een voertuig een vuurwapen aangetroffen.

Verdachte springt naar beneden

Om de verdachte in een woning aan de Rechterstraat aan te houden werd een Arrestatieteam van de politie ingezet. Hierop probeerde de verdachte zich aan zijn aanhouding te onttrekken en sprong aan de achterzijde van de woning naar beneden. Bij zijn val raakte de verdachte gewond en werd vervoerd naar het ziekenhuis. De twee personen die door de onbekende vloeistof waren bespoten werden ter plaatse door de ambulance behandeld. De politie doet een uitgebreid onderzoek naar de toedracht van dit schietincident.

Getuigen gezocht

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies heeft afgespeeld vooraf aan het incident. Alle informatie is welkom. Heeft u zelf beelden gemaakt, bijvoorbeeld via een dashcam, deurbelcamera of mobiele telefoon, waarop iets van het incident op staat? Laat het ons weten. Dat kan via de opsporingstiplijn via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.