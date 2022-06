Twee mannen aangehouden voor vuurwapenbezit na verkeerscontrole Slinge

Donderdagmiddag voerden agenten van de verkeershandhaving op de Slinge een verkeerscontrole uit. Een auto viel op en agenten wilden het voertuig, met daarin drie mannen, staande houden. De bestuurder besloot echter anders en ging ervandoor. Agenten zetten de achtervolging in en troffen op de Langehorst het voertuig aan. De twee bijrijders waren toen al gevlucht; de bestuurder zat nog in de auto. Op dat moment gaf een getuige aan dat hij de auto kort daarvoor had zien rijden en had gezien dat er een persoon was weggerend en een voorwerp weggooide. Agenten troffen na een zoekslag op deze plek een vuurwapen aan. Het wapen is direct veiliggesteld en in beslag genomen.



De bestuurder van het voertuig, een 25-jarige man uit Rotterdam, werd hierop middels een Benaderingstechniek Gevaarlijk Verdachten (BTGV) aangehouden. Door oplettendheid van een getuige wist de politie in de omgeving van de Langehorst ook één van de andere inzittenden op te sporen. Ook hij, een 23-jarige man uit Papendrecht, is aangehouden met een BTGV.



Meer informatie?

De politie is nog op zoek naar de derde inzittende van het voertuig. Heeft u camerabeelden uit de omgeving, heeft u iets gezien of gehoord of weet u meer van het incident? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.



750 euro verdienen?

Het aanpakken van vuurwapengebruik en vuurwapenbezit is voor politie, openbaar ministerie en gemeente van groot belang. Om (vuurwapen)geweld in de stad terug te dringen treft Rotterdam een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is een tipgeldregeling. Rotterdammers kunnen vermoedens van vuurwapens melden via 06 - 33 236 432. De melding komt rechtstreeks binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI), een afdeling die strikt vertrouwelijk omgaat met de gegevens van de melder. De hoofd officier van justitie bepaalt uiteindelijk of de tipgever met maximaal 750 euro wordt beloond.