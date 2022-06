Woning beschoten Josephstraat

De bewoners van het huis zagen vanmorgen het gat in hun raam. De kogel was volledig door het dubbelglas heen gegaan.

Er is ook een huls aangetroffen. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

Omdat de bewoners en ook de omwonenden die we tot nu toe hebben gesproken, niets hebben gehoord of gezien, vragen we getuigen zich te melden.

Of heeft u misschien camerabeelden of dashcams waar iets van het incident op kan staan, meld het dan alstublieft.

Bel gratis 0800-6070 of 0800-7000 als u liever anoniem blijft.