Drugs, geld en vuurwerk aangetroffen bij huiszoeking

Roosendaal - Naar aanleiding van (anonieme) binnengekomen informatie over het overtreden van de Opiumwet deden agenten woensdag een instap in een woning aan de Everberg in Roosendaal. De twee bewoners werden aangehouden op verdenking van drugshandel, witwassen en bezit van illegaal vuurwerk.