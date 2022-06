Aanhoudingen in onderzoek naar schietincident

Even na 23.00 uur ontving de politie dinsdagavond melding van een schietincident op de Kasteel Walburglaan. Het slachtoffer werd voor de benodigde medische zorg afgevoerd naar het ziekenhuis. Ter plaatse werd meteen onderzoek opgestart. Omwonenden en mogelijke getuigen werden gehoord, camerabeelden opgevraagd en veiliggesteld en Forensische Opsporing deed ter plaatse onderzoek.

In het onderzoek kwam er al snel zicht op drie verdachten. Daarop werden afgelopen woensdag twee personen aangehouden: een 47-jarige man en een 38-jarige man, beide afkomstig uit Maastricht. Donderdagavond werd ook een derde verdachte aangehouden: een 46-jarige man, eveneens uit Maastricht. In de huiszoekingen die op de aanhoudingen volgden, werden diverse spullen in beslag genomen. Deze worden onderzocht ten behoeve van het onderzoek.